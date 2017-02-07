Расточительство… Мэрия Бишкека решила накупить свежих цветов и композиций почти на миллион

Автор: Админ . 07.02.2017 18:20

Мэрии Бишкека на 2017 год понадобилось около тысячи цветов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Так, мэрии необходимы 60 цветочных композиций. В готовом виде они должны состоять из 25 свежесрезанных голландских роз одного вида или быть сборными из гвоздик, гербер, лилий, тюльпанов, хризантем, орхидей, фрезий и прочих цветов.

Кроме того, закупается 50 празднично оформленных букетов из не менее 15 цветов (розы голландские, хризантемы, герберы, листья зелени и т. д.).

На приобретение цветов, букетов и композиций выделили 700 тысяч сомов.

Помимо этого, муниципалитет купит 500 штучных роз (белые, красные) и 200 гвоздик не менее 90 сантиметров в прозрачной пленке, перевязанных тканевой лентой (цвет по согласованию).

В стоимость цветочной композиции должны входить услуги доставки, а также предусмотрена доставка во внерабочее время, выходные или праздничные дни.

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