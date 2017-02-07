Став соучредителем «Себата», Кыргызстан усложнит отношения с Турцией

Автор: ИА «24.kg» . 07.02.2017 18:17

Став соучредителем «Себата», Кыргызстан усложнит отношения с Турцией, которая признала данную международную образовательную систему частью экстремистского движения, причастного к попытке государственного переворота. Об этом заявил председатель теневого правительства страны Марат Иманкулов.

По его словам, правительство приняло решение о вхождении Министерства образования и науки в состав учредителей «Себата», который объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу SilkRoad, 3 неполные общеобразовательные школы, общежития в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад. Общее число учащихся составляет 12 тысяч 43 человека.

Теневое правительство считает, что это усложнит дружеские отношения с Турцией, которая признала «Себат» частью экстремистского движения.

Решение необходимо пересмотреть хотя бы до окончания разбирательства в отношении Фетхуллаха Гюлена и его движения «Хизмет».

Марат Иманкулов

 

О том, что учредителем «Себата» станет Министерство образования, говорил на пресс-конференции в декабре 2016 года президент КР Алмазбек Атамбаев. По его словам, школы переименуют в «Сапат», но не закроют.

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