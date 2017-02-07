Автор: По материалам СМИ. 07.02.2017 16:49

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин примет участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и сдаст письменный экзамен по русскому языку. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе губернатора, передает ТАСС.

Кобылкин поддержит своего сына-выпускника во вторник в Салехарде, уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы ямальского губернатора, у Кобылкина два высших образования: в 1993 году он окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер-геофизик», в 2003 получил диплом Уральской академии государственной службы (Екатеринбург) факультета «государственное и муниципальное управление».

Пробная сдача единого госэкзамена для родителей пройдет 7 февраля в 50 регионах России. Организатором акции, призванной повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур, выступил Рособрнадзор.

В конце октября глава Рособрнадзора Сергей Кравцов анонсировал внедрение новой модели ЕГЭ по литературе, которая предусматривает, что экзамен будет состоять целиком из творческих заданий.