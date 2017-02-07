Миллионер-монархист решил возродить Российскую империю на необитаемых островах

Автор: По материалам СМИ. 07.02.2017 16:45

Депутат Госдумы 4-го созыва, лидер Монархической партии России Антон Баков ведет переговоры с властями тихоокеанской Республики Кирибати об аренде трех необитаемых островов. На этих землях миллионер планирует возродить империю Романовых, пишет The Guardian.

По словам бывшего парламентария, Кирибати «обладает великолепным климатом, просторными необитаемыми островами и небольшим по численности населением, которому, безусловно, будет выгодно финансовое сотрудничество». На островах Баков планирует построить аэропорты, морские порты, солнечные электростанции, больницы, школы и даже Университет Российской империи. Основными экономическими объектами планируется сделать «экологически чистые гостиницы и заводы по переработке рыбы».

Развитие инфраструктуры островов займет от 10 до 15 лет. The Guardian пишет, что бывший депутат в случае заключения сделки готов сразу же перевести правительству Кирибати 120 миллионов долларов, а также потратить еще 230 миллионов на первом этапе строительства.

Сам Баков полагает, что, если империю все-таки удастся возродить, мигрантов из России там будет немного. По его мнению, «экваториальный климат не слишком подходит русскому народу». «Мы полагаем, что число русских людей, постоянно проживающих на островах, составит от одного до двух процентов. Однако финансовые инвестиции от россиян будут гораздо более значительными», — заключил он.

С предложением об аренде к властям республики еще в конце 2015 года обратился сын Бакова Михаил. В начале 2017-го президент Кирибати Танети Маамау лично отправился с инспекцией на острова. Ожидается, что к концу февраля он примет решение по вопросу заключения сделки с российским миллионером.

Российская империя просуществовала до Февральской революции 1917 года, когда Временное правительство провозгласило республику. В марте того же года император Николай II Романов отрекся от престола. В октябре 1917-го Временное правительство было свергнуто в ходе Октябрьской революции, положившей начало гражданской войне в России.

Семья Романовых была расстреляна в ночь на 17 июля 1918 года в помещении дома Ипатьевых в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

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