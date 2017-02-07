Следователи задержали сбросивших снег на коляску с ребенком гастарбайтеров

Автор: По материалам СМИ. 07.02.2017 16:43

Трое рабочих, предположительно, сбросивших снег на коляску с двухмесячным мальчиком на северо-востоке Москвы, задержаны следователями. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» заявила Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка СКР.

«По подозрению в совершении преступления задержаны кровельщик Закиржон Каримов, а также уборщики мусоропровода, по совместительству осуществляющие работы на крыше — Жанпулат Халилов и Обид Намозов. Следствие проверит на причастность к совершенному преступлению мастера участка, которая при даче показаний почувствовала ухудшение здоровья и госпитализирована», — заявила Иванова.

Она уточнила, что в рамках расследования был проведен обыск в ГБУ «Жилищник Ярославского района», в ходе которого были изъяты документы, касающиеся кровельных работ, и документы, связанные с охраной труда и обучением. «Следователи установили, что работа по очистке крыш от снега была организована без должного контроля, выполнялась без ограждения опасного участка. Кроме того, сотрудники действовали в нарушение общих требований и не убедились в безопасности своих действий», — добавила представитель СКР.

Уголовное дело возбуждили по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

4 февраля во время чистки кровли одного из жилых домов на Палехской улице Москвы на коляску с двухмесячным мальчиком был сброшен снег. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где находится до сих пор.

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