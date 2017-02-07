Назревает скандал вокруг реконструкции ТЭЦ Бишкека

Автор: ИА «24.kg» . 07.02.2017 16:41

Вокруг реконструкции ТЭЦ Бишкека назревает скандал, если руководство ОАО «Электрические станции» не представит отчет по использованию кредитных средств. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил Кожобек Рыспаев.

По его словам, на прошлой неделе депутаты посетили теплоцентраль и попросили энергетиков отчитаться по реализации проекта, так как возникли сомнения.

«Сейчас нам принесли тот же анализ и те же материалы. Если других данных нет, мы рассматривать не будем. Кредит висит на шее государства. Со стороны Китая получены ли цены? Есть места, где обернули железом, произведенным в КР. Но стоимость указана завышенная», — сказал Кожобек Рыспаев.

Мы в последний раз гладим вас по голове. Будет большой скандал, если мы позовем в праламент представителей китайской компании ТВЕА и премьер-министра.

Кожобек Рыспаев

Руководство «Электрических станций» пообещало до 21 февраля подготовить отчет.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 6 по 12 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4463
    Евро74.6131
    Российский рубль1.1708
    Казахский тенге0.2156

     

     