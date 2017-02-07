Токмакчане жалуются на новые электросчетчики

Автор: ИА «24.kg» . 07.02.2017 16:40

Абоненты в Токмаке жалуются на новые электросчетчики. Сообщение об этом ИА «24.kg» на WhatsApp прислали читатели.

По словам Натальи Барышниковой, Токмакский энергосбыт поменял им аппараты в первых числах января. «В результате пришел счет за электричество почти в два раза больше, хотя потребление осталось то же самое. Такое ощущение, что счетчики крутятся быстрее, чем должны. И такая ситуация у всех трехфазников, люди в шоке, не знаем, что делать», — сказала жительница.

«В ноябре пришел счет на 2,7 тысячи сомов, в декабре — 3,4 тысячи, а в январе с новым счетчиком — 7,5 тысячи. Сегодня все пошли в энергосбыт, чтобы разобраться в ситуации. Электрики нам предложили заплатить в этом месяце, а на следующем понаблюдать. Как это так? Я и так экономлю, поскольку на одну зарплату живем. Дома прохладно», — возмутилась Наталья Барышникова.

Один комментарий на “Токмакчане жалуются на новые электросчетчики”

  1. LCD:
    07.02.2017 в 17:47

    В новых счетчиках нет металлических деталей, магнит не поможет.

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 6 по 12 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4463
    Евро74.6131
    Российский рубль1.1708
    Казахский тенге0.2156

     

     