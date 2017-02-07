Вице-премьер Панкратов рассказал, почему Казахстан не был заинтересован в применении Кыргызстаном унифицированного тарифа по ж/д перевозкам Автор: АКИpress . 07.02.2017 16:37 Tazabek — Другие страны, в первую очередь, Казахстан, не были заинтересованы в переходе на унифицированный тариф, потому что это влекло за собой снижение прибыли их транспортных компаний в области грузоперевозок. Об этом в ходе пресс-конференции правительства сказал вице-премьер-министр Олег Панкратов. По его словам, когда Кыргызстан присоединялся к Евразийскому экономическому союзу, республика брала переходный период, то есть преференции, которые были необходимы. «Мы получили преференции в области единого таможенного тарифа по 166 позициям, то есть мы завозим по более низким таможенным ставкам, чем другие страны ЕАЭС. Мы получили переходный период на применение технических регламентов, то есть технические регламенты у нас вступают поэтапно, начиная от 6 месяцев до 4 лет», — сказал он. Как сообщил вице-премьер-министр, в области транспортной политики кыргызстанские органы провели определенное исследование. «Было внесено предложение потому, что наш внутренний тариф достаточно низкий и в случае перехода на унифицированный тариф, внутренний тариф необходимо было бы поднимать до уровня тарифа, который применяется в ЕАЭС, что негативно повлияло бы на стоимость перевозок для наших основных сельхозпроизводителей, в том числе производителей сахарной свеклы, которые перевозят свою продукцию, на перевозки угля, которые обеспечивают ТЭЦ Бишкека и так далее, в том числе речь зашла о перевозках производителей цемента, и это не могло не негативно повлиять на некоторые сектора экономики. В этой связи, Министерство транспорта и дорог предложило взять переходный период на применение унифицированного тарифа сроком на 27 месяцев, при этом данная инициатива была сформирована как переходный период для Кыргызстана, то есть предполагалось, что Кыргызстан сохранит внутри страны перевозки по низким тарифам, при этом по международным перевозкам в отношении Кыргызстана будут применяться унифицированные тарифы, то есть не как для третьих стран, они будут снижены и приведены в соответствии к тарифам, которые применяются внутри стран ЕАЭС. Во время переговоров эта позиция именно так была озвучена, никто из наших партнеров по другому эту позицию не трактовал во время переговорного процесса, и именно так она была зафиксирована в договоре о вступлении Кыргызстана в ЕАЭС», — сказал он. По информации вице-премьер-министра, после практического вступления Кыргызстана в ЕАЭС и после применения практических положений, выяснилось, что наши партнеры истолковали переходный период по своему и применили зеркальное положение: если мы не применяем унифицированный тариф, то есть внутри страны применяем более низкий тариф, соответственно, к нам тоже не будет применен унифицированный тариф. «Как только мы с этой проблемой столкнулись, мы стали применять необходимые меры для того, чтобы упростить и удешевить перевозку товаров, которая будет идти через Казахстан в нашу страну из России, потому что это затрагивало серьезную группу товаров, как нефтепродукты, лес, металл», — сказал он. О.Панкратов добавил, что при вступлении Кыргызстана в ЕАЭС, удорожания перевозок не наступило и в отношении Кыргызстана применялись те же тарифы, которые применялись ранее, просто не произошло снижения тарифов, на которое рассчитывала страна. «Так как снижения не произошло, мы стали активно проводить работу по отказу от этого переходного периода. Так как это было закреплено в договоре о присоединении Кыргызстана в ЕАЭС, внести изменения в договор было достаточно проблематично, и по процедурам, и по времени. Впервые, эту проблему бизнес поднял в ноябре 2015 года и в декабре 2015 года правительство начало работу по изменению этого переходного периода. К сожалению, работа шла достаточно сложно, потому что другие страны, в первую очередь, Казахстан, не были заинтересованы в переходе на унифицированный тариф, потому что это влекло за собой снижение прибыли их транспортных компаний в области грузоперевозок, поэтому для них отказ от импортного тарифа и переход на унифицированный тариф был нежелателен. Но тем не менее этот вопрос поднимался на уровне совета ЕАЭС, на уровне вице-премьеров, и потом на уровне местного совета вице -премьеров, и в Астане в июле 2016 года на уровне глав государств данный вопрос обсуждался. Тогда было подтверждение со стороны Казахстана, что они готовы будут в одностороннем порядке применять путем заключения двустороннего соглашения перейти на унифицированный тариф. В июле было подписано соглашение, в августе было получено соответствующее решение совета ЕАЭС, что другие страны не возражают. С августа по январь мы в двустороннем порядке согласовывали техсоглашение», — сказал он. Как отметил О.Панкратов, Казахстан пытался увязать данное соглашение с другими соглашениями, чтобы получить преференции по торговле с Кыргызстаном по другим направлениям, но тем не менее Кыргызстан настаивал на том, чтобы соглашение было подписано без привязки. «26 декабря 2016 года такое соглашение между нашими странами было подписано и оно вступило в силу через 15 дней с момента подписания, то есть с 10 января 2016 года в отношении нас были снижены тарифы по отношению к тем тарифам, которые применяются к третьим странам и на сегодня мы ожидаем значительного удешевления себестоимости продукции, которая поступает к на из России и Казахстана за счет транспортной составляющей, это касается как ГСМ, так и других стратегических важных для нас групп товаров, таких как металл, лес и так далее. В целом, себестоимость продукции будет снижена на 2,5 сома. Снижение стоимости на бензин будет при условии, если бы не будем наблюдать тенденцию, когда отпускная цена завода-изготовителя будет увеличена, но на сегодняшний день в связи с профилактикой некоторых заводов России отпускная цена изменилась, поэтому она нивелирует снижение транспортной составляющей, в целом это помогло снизить цены на ГСМ на внутренний рынок на 2-2,5 сома», — сказал вице-премьер-министр. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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