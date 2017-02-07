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В Тюпском районе лавина накрыла школьников, один из них погиб
Автор: Админ . 07.02.2017 16:34
Turmush - В Тюпском районе снежная лавина накрыла двух школьников. Как сообщает корреспондент Turmush, двое учеников из села Кен-Суу остались под лавиной. Ученики средней школы имени Т.Сыдыкбекова села Кен-Суу Тюпского района 2004 года рождения, перегоняли скот в горах. Они попали под снежную лавину. По предварительным данным, одного удалось вытащить из под снега. Один школьник был в тяжелом состоянии, однако в впоследствии он скончался. Его тело в настоящее время везут в районный морг.
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