Марин Ле Пен намерена добиваться выхода Франции из НАТО

Автор: По материалам СМИ. 05.02.2017 11:06

В предвыборной программе лидера Национального фронта говорится об усилении собственных вооруженных сил.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что выступает за выход страны из НАТО и усиление собственных вооруженных сил. Этот пункт есть в предвыборной программе политика, с которой она идет на выборы-2017.

- Считаю необходимым, чтобы Франция покинула военное командование НАТО, так как это необходимо для того, чтобы предотвратить ее возможное втягивание в войны, которые не отвечают ее интересам, — говорится в пункте под названием «Заставить уважать Францию».

Ле Пен считает, что необходимо обеспечить обороноспособность страны во всех сферах и стратегическую независимость. Для этого, по ее мнению, Франция должна в полном объеме восстановить свой военно-промышленный комплекс.

Лидер Национального фронта пообещала увеличить в ходе первого же года пятилетнего срока военный бюджет до уровня в 2% ВВП и достичь уровня в 3% от ВВП к концу этого срока.

Ранее Марин Ле Пен заявляла о намерении отказаться от антироссийских санкций и инициировать Frexit – референдум по выходу из ЕС по аналогии с британским.

Также лидер правых выступает за официальное признание Крыма территорией России.

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