Автор: По материалам СМИ. 05.02.2017 11:05

Кенжегали Кенжебаев перестал быть ректором Актюбинского университета им.

Жубанова. Это удивительным образом совпало с тем, что он попал под амнистию за

уголовное правонарушение.

Сия неприятная история началась с того, что в

феврале прошлого года актюбинский городской суд восстановил в должности

преподавателя университета Ирину Телибекову. Ее уволили за смелый интернет-пост,

в котором она опубликовала свое мнение по поводу посещения областным акимом

Актюбинского университета им. Жубанова. Его никто не встретил, поэтому он

прогулялся по вузу в гордом одиночестве. «Хорошо, что это был наш аким, а не

игиловец», – шутливо прокомментировала это событие Ирина Телибекова, намекая,

видимо, на работу охраны университета. Прочитав этот интернет-пост,

преподаватели вуза пожаловались начальству, посчитав слова своей коллеги

чересчур аморальными. Кенжегали Кенжебаев согласился с их мнением и уволил Ирину

Телибекову. Та обратилась в суд, который восстановил ее в

должности.

Однако приступить к работе ей так и не удалось – Кенжегали

Кенжебаев отказался исполнять решение суда. На ректора вуза наложили штраф, но и

это его не вразумило — он упорно отказывался допускать Ирину Телибекову к

работе. После этого на товарища Кенжебаева было возбуждено уголовное дело за

неисполнение решения суда: «Своими действиями он существенно нарушил

конституционное право на труд Ирины Телибековой».

От справедливого

приговора Кенжегали Кенжебаева спасла амнистия. Причем доктор

физико-математических наук сам попросил применить ее. Теперь экс-ректор с чистой

совестью может снова бороться за пост руководителя вуза.

Знаете, можно получить звание профессора. А как быть со званием человека?