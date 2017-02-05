Кенжегали Кенжебаев перестал быть ректором Актюбинского университета им.
Жубанова. Это удивительным образом совпало с тем, что он попал под амнистию за
уголовное правонарушение.
Сия неприятная история началась с того, что в
феврале прошлого года актюбинский городской суд восстановил в должности
преподавателя университета Ирину Телибекову. Ее уволили за смелый интернет-пост,
в котором она опубликовала свое мнение по поводу посещения областным акимом
Актюбинского университета им. Жубанова. Его никто не встретил, поэтому он
прогулялся по вузу в гордом одиночестве. «Хорошо, что это был наш аким, а не
игиловец», – шутливо прокомментировала это событие Ирина Телибекова, намекая,
видимо, на работу охраны университета. Прочитав этот интернет-пост,
преподаватели вуза пожаловались начальству, посчитав слова своей коллеги
чересчур аморальными. Кенжегали Кенжебаев согласился с их мнением и уволил Ирину
Телибекову. Та обратилась в суд, который восстановил ее в
должности.
Однако приступить к работе ей так и не удалось – Кенжегали
Кенжебаев отказался исполнять решение суда. На ректора вуза наложили штраф, но и
это его не вразумило — он упорно отказывался допускать Ирину Телибекову к
работе. После этого на товарища Кенжебаева было возбуждено уголовное дело за
неисполнение решения суда: «Своими действиями он существенно нарушил
конституционное право на труд Ирины Телибековой».
От справедливого
приговора Кенжегали Кенжебаева спасла амнистия. Причем доктор
физико-математических наук сам попросил применить ее. Теперь экс-ректор с чистой
совестью может снова бороться за пост руководителя вуза.
Знаете, можно получить звание профессора. А как быть со званием человека?