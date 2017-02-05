Глава правительства Бакытжан Сагинтаев раскритиковал министров за несогласованную работу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом премьер-министр заявил в ходе заседания кабмина, которое проводится после расширенного заседания правительства с участием Нурсултана Назарбаева.
«Еще один вопрос, на который обратил внимание Глава государства. Каждый министр как член правительства несет ответственность за развитие сферы экономики, закрепленной за госорганом, которым он руководит. У каждого из вас имеется достаточно полномочий самостоятельно принимать решения по возникающим проблемным вопросам и плодотворно взаимодействовать со своими коллегами министрами», — заявил премьер в ходе субботнего заседания правительства.
Сагинтаев поручил канцелярии премьер-министра в дальнейшем не принимать к рассмотрению письма министерств и акиматов с вопросами, решение которых относится исключительно к их компетенции. Также он запретил инициировать совещания на уровне премьер-министра и его заместителей по вопросам компетенции ведомств.
«Часто бывает так. Приходят, просят совещания, а когда спрашиваешь: «Министры соответствующие между собой разговаривали?», говорят: «Нет, не разговаривали». То есть министрам лень между собой проговорить, надо сразу в правительство на уровень вице-премьера, премьера. Не пойдет. Тем более у нас теперь только два вице-премьера. Некому вашими вопросами заниматься, своих вопросов хватает. Так что сами решайте», — заявил Сагинтаев.
Напомним, 3 февраля Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности заместителя премьер-министра и назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.