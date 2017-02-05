Российский Институт востоковедения снаряжает новую экспедицию на поиски золота «Черного Принца»

Автор: По материалам СМИ. 05.02.2017 11:02

Легендарный британский парусно-винтовой корабль «Принц», который осенью 1854
года перевозил 200 тысяч фунтов золотом и затонул под Севастополем, может быть
обнаружен этим летом в ходе совместной экспедиции Института востоковедения РАН и
Севастопольского госуниверситета, заявил журналистам в пятницу старший научный
сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

Мы еще в прошлые
годы зафиксировали несколько судов, которые относятся к этому знаменитому шторму
периода Крымской войны. Пока точно сказать, какие это корабли, мы не можем. Они
на очень большой глубине, порядка 80 метров. Их обследование и идентификация
затруднены. Они пострадали во время шторма и разрушены за время пребывания в
воде. В этом году мы будем обследовать эти объекты», — сообщил Лебединский. ©
РИА Новости. Сергей ПавливРабота по поиску новых археологических объектов в
Крыму должна быть системной – эксперт»Принц», стоявший на глубоководной якорной
стоянке у Балаклавы, 14 ноября 1854 года попал в сильный шторм.

С 1870-х годов обломки «Принца» искали немцы, французы, норвежцы, экспедиция итальянского
инженера Джузеппе Рестуччи. Корабль вез 200 тысяч фунтов стерлингов золотом –
жалованье британскому гарнизону, дислоцировавшемуся в Балаклаве. Попытки
предпринимались и в советские годы, однако успеха не принесли. Экспедиция 2017
года станет вторым совместным проектом Института востоковедения и СевГУ в рамках
летней школы «Морское наследие России». В 2016 году археологам и студентам
удалось обследовать место кораблекрушения русского судна 18 века в районе мыса
Тарханкут, место гибели линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте.
Подводные археологи летом изучали обнаруженные на дне Севастопольской бухты два
корабля – деревянный корабль времен первой обороны города в середине 19 века и
клепаный металлический корабль постройки начала 20 века, принимавший участие в
обороне города в годы Великой Отечественной войны.

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