Автор: По материалам СМИ. 05.02.2017 11:02

Легендарный британский парусно-винтовой корабль «Принц», который осенью 1854

года перевозил 200 тысяч фунтов золотом и затонул под Севастополем, может быть

обнаружен этим летом в ходе совместной экспедиции Института востоковедения РАН и

Севастопольского госуниверситета, заявил журналистам в пятницу старший научный

сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

Мы еще в прошлые

годы зафиксировали несколько судов, которые относятся к этому знаменитому шторму

периода Крымской войны. Пока точно сказать, какие это корабли, мы не можем. Они

на очень большой глубине, порядка 80 метров. Их обследование и идентификация

затруднены. Они пострадали во время шторма и разрушены за время пребывания в

воде. В этом году мы будем обследовать эти объекты», — сообщил Лебединский. ©

РИА Новости. Сергей ПавливРабота по поиску новых археологических объектов в

Крыму должна быть системной – эксперт»Принц», стоявший на глубоководной якорной

стоянке у Балаклавы, 14 ноября 1854 года попал в сильный шторм.

С 1870-х годов обломки «Принца» искали немцы, французы, норвежцы, экспедиция итальянского

инженера Джузеппе Рестуччи. Корабль вез 200 тысяч фунтов стерлингов золотом –

жалованье британскому гарнизону, дислоцировавшемуся в Балаклаве. Попытки

предпринимались и в советские годы, однако успеха не принесли. Экспедиция 2017

года станет вторым совместным проектом Института востоковедения и СевГУ в рамках

летней школы «Морское наследие России». В 2016 году археологам и студентам

удалось обследовать место кораблекрушения русского судна 18 века в районе мыса

Тарханкут, место гибели линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте.

Подводные археологи летом изучали обнаруженные на дне Севастопольской бухты два

корабля – деревянный корабль времен первой обороны города в середине 19 века и

клепаный металлический корабль постройки начала 20 века, принимавший участие в

обороне города в годы Великой Отечественной войны.