Студент КГМА Темирлан Омурбеков на борту самолета спас жизнь пассажирки рейса Бишкек-Москва Автор: АКИpress . 05.02.2017 11:01 «Репортер» — Студент КГМА Темирлан Омурбеков на борту самолета спас жизнь пассажирки рейса Бишкек-Москва, рассказал друг Темирлана. По его словам, 18 января на борту Боинга (до посадки в Москву остаётся 1,5 часа) вдруг женщине становится плохо, она теряет сознание. Давление 120/80, постепенно снижается пульс, пропадает, то появляется. На контакт женщина не идёт. Борт проводницы спрашивают, есть ли медики на борту. «Капитан корабля решает экстренную посадить самолет, но студент КГМА Темирлан Омурбеков (4 курс, лечебный факультет), оказывающий медицинскую помощь, убедившись, что жизни женщины опасность не угрожает, делает вывод и убеждает, что можно продолжить полет, не совершая экстренную посадку. Он и женщина, работающая в Москве хирургом, приняв меры, вернули пассажира в сознание и, оценив состояние больной, продолжили полет. Приземлились благополучно. При посадке в аэропорт женщину встретила медицинская бригада», — рассказал он. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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