«Репортер» — Студент КГМА Темирлан Омурбеков на борту самолета спас жизнь пассажирки рейса Бишкек-Москва, рассказал друг Темирлана.
По его словам, 18 января на борту Боинга (до посадки в Москву остаётся 1,5 часа) вдруг женщине становится плохо, она теряет сознание. Давление 120/80, постепенно снижается пульс, пропадает, то появляется. На контакт женщина не идёт. Борт проводницы спрашивают, есть ли медики на борту.
«Капитан корабля решает экстренную посадить самолет, но студент КГМА Темирлан Омурбеков (4 курс, лечебный факультет), оказывающий медицинскую помощь, убедившись, что жизни женщины опасность не угрожает, делает вывод и убеждает, что можно продолжить полет, не совершая экстренную посадку. Он и женщина, работающая в Москве хирургом, приняв меры, вернули пассажира в сознание и, оценив состояние больной, продолжили полет. Приземлились благополучно. При посадке в аэропорт женщину встретила медицинская бригада», — рассказал он.
Молодец парень, большая хвала, учись и продолжай таким макаром, дабы улучшить жизнь людей в КG и не только, и родителям большое спасибо за такого парня!
улицу или площадь надо назвать его именем.
Очуметь,что за командир экипажа,послушался студента 4 курса и полетел дальше,а если летальный исход?Как отмазался бы?это так низко ценится наша жизнь,плакать надо а не дифирамбы петь.