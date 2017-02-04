Автор: По материалам СМИ. 04.02.2017 17:23

В ответ на заявление британского дипломата по поводу Крыма постпред России в ООН Виталий Чуркин посоветовал Лондону «очистить совесть», вернув аннексированные по всему миру территории. После этого можно будет рассуждать на другие темы, заявил Чуркин.

Среди территорий, которые неплохо было бы вернуть обратно — Мальвинские острова (Фолкленды), Гибралтар, часть Кипра, а также архипелаг Чагос в Индийском океане, превращенный в огромную британскую военную базу. До сих пор статус указанных Чуркиным британских территорий оспаривается как внешними игроками, так и политическими силами внутри этих анклавов. Чтобы сохранить свое влияние в этих регионах, Лондон не раз проводил там референдумы, а иногда использовал прямую военную силу. В частности, для сохранения британского статуса Мальвинских островов Маргарет Тэтчер развязала полноценную войну с Аргентиной.

Зоной затяжного и древнего конфликта остается Северная Ирландия. После введения в 1972 году Лондоном прямого управления в Ольстере погибли сотни людей. Заключенное в 1998 году в Белфасте соглашение не разрешило ситуацию.

Напомнив о горячих точках Британии, Россия хотела бы заставить своих недругов вести себя сдержанней по крымскому вопросу.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова пояснила Свободной Прессе, что Гибралтар был передан Великобритании в результате войны за испанское наследство по Утрехтскому мирному договору от 1713 года. Так Великобритания получила город и крепость – небольшую территорию на самом юге Пиренейского полуострова площадью шесть квадратных километров. С тех пор Испания добивается возвращения Гибралтара.

«Скала» — как еще называют Гибралтар — имеет статус заморской территории Великобритании, а все его граждане имеют британские паспорта. В 1969 и 2002 годах проводились референдумы о принадлежности этой территории, в обоих случаях результат был одинаковым — 99% жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Гибралтар имеет большое стратегическое значение, так как его местоположение позволяет контролировать пролив, отделяющий Европу от Африки. Здесь расположена база НАТО, британцы построили здесь аэропорт и фактически расширили переданную им триста лет назад территорию. На территории Гибралтара более высокий уровень жизни, нежели в Испании.

Вопрос принадлежности Гибралтара обострился из-за Brexit. Большая часть жителей этой заморской территории проголосовали за сохранение Британии в составе Евросоюза. Также там есть партия, отстаивающая его независимость и от Великобритании, и от Испании.

По мнению эксперта по Аргентине, профессора кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СпбГУ Виктора Хейфеца, власти Аргентины считают ситуации вокруг Крыма и Мальвинских островов похожими. Аргентина никогда не признавала Мальвинские острова британскими, так как они достались Лондону незаконно.

Вооруженный конфликт, произошедший в начале 1980-х годов, когда аргентинское правительство высадило десант на Мальвинские острова, привел к прибытию британского военного флота, боям и потерям с обеих сторон. Тем не менее, большинство аргентинцев по-прежнему считает острова своими.

В марте 2013 года британцы провели референдум о принадлежности островов, подавляющее большинство высказалось за юрисдикцию Лондона. Кстати, прежний президент Аргентины Кристина Киршнер, рассуждая о законности крымского референдума, удивлялась: почему на Мальвинских островах проводить референдум можно, а в Крыму нельзя.

Эксперт по Кипру, заведующий сектором исследований Европейского Союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин отмечает Свободной Прессе, что наличие британских баз на острове устраивают далеко не всех его жителей. На Кипре находятся две военные базы: Акротири и Декелия, образующие заморскую территорию Великобритании. Оба объекта важны для кипрской экономики, так как обслуживающий персонал этих баз — киприоты. Кроме того, некоторые киприоты видят в британском присутствии гарантии безопасности, хотя есть на острове политические силы, которые считают это неправильным, что часть страны обладает экстерриториальностью.

Протесты местных жителей против британского присутствия на Кипре привели к тому, что Лондон объявил о готовности уступить треть занимаемой территории, сохранив свое военное присутствие в целом. В 2008 году президентом страны был избран коммунист Димитрас Христофис, пообещавший избавиться от «кровавого колониального» британского присутствия, однако его преемник отказался от этих намерений. Уже став экс-президентом, Христофис на встрече с премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым в октябре 2014 года заявил о признании полуострова российским.