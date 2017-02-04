Правительство передало Минсельхозу функции Государственной налоговой службы по контролю за оборотом алкогольной продукции Автор: Админ . 04.02.2017 14:40 Tazabek — Правительство постановлением №50 передало Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации функции Государственной налоговой службы по контролю за оборотом алкогольной продукции. Об этом сообщается на сайте правительства. Так, министерству переданы следующие функции: -контроль за соблюдением установленных минимальных оптовых и розничных цен на водку; — мониторинг ситуации на рынке водки и внесение при необходимости совместно с уполномоченным государственным органом в сфере фискальной политики в установленном порядке предложения по пересмотру уровня минимальных цен на водку. Также правительство перевело по 6 человек из центрального аппарата и территориальных подразделений Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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