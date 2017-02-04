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Правительство передало Минсельхозу функции Государственной налоговой службы по контролю за оборотом алкогольной продукции
Автор: Админ . 04.02.2017 14:40
Tazabek — Правительство постановлением №50 передало Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации функции Государственной налоговой службы по контролю за оборотом алкогольной продукции. Об этом сообщается на сайте правительства. Так, министерству переданы следующие функции: -контроль за соблюдением установленных минимальных оптовых и розничных цен на водку; — мониторинг ситуации на рынке водки и внесение при необходимости совместно с уполномоченным государственным органом в сфере фискальной политики в установленном порядке предложения по пересмотру уровня минимальных цен на водку. Также правительство перевело по 6 человек из центрального аппарата и территориальных подразделений
Комментарии (5) на “Правительство передало Минсельхозу функции Государственной налоговой службы по контролю за оборотом алкогольной продукции”
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Ну все, теперь переключатся на самогон и про сельское хозяйство забудут,.
Не понятно это с каким боком совместим, Мин сельхоз который не справляется с основными функциями и задачами тут далее и эту систему пустить под откос. Браво Правительство КР.
Ну блин никак не насытятся левыми доходами. Это делается для пополнения личных карманов из Минсельхоза. А вообще Минсельхоз пора давно расформировать и создать Ведомство по регулированию и контролю за водными ресурсами, за ледниковыми в том числе. А минсельхоз давно умер, у них нет ни одного квадратного метра земли приносящий прибыль государству тем более народу. Бездари умудряются присваивать и отчитываться достижениями частных агро-фермерских субъектов.
Передали б уже Минкультуры или образования. Не думаю, что они отказались бы.
Сказывается базовое образование премьера. Также Мин.сельхозу передать борьбу с дикорастущей коноплей и контроль за трафиком наркотиков.