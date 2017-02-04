Автор: ИА «24.kg» . 04.02.2017 14:37

Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в управлении столичного образования.

По их данным, девочка училась в школе №56 города Бишкека в течение года. Родители проживают в настоящее время в России, а девочка воспитывалась у тети.

В настоящее время идет следствие.

В Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

Смерть подростков в милиции не связывают с этой игрой. В МВД заявили, что в Кыргызстане не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков, по данным ведомства, спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.

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Девушка болела и находилась несколько дней дома. Накануне произошел семейный конфликт из-за того, что ее мать повторно вышла замуж в России.

В МВД рассказали, что по факту суицида не имеется каких-либо подтвержденных данных, что школьница играла в виртуальные игры в соцсетях.

Сегодня около 6.55 в дежурную часть УВД Октябрьского района поступил вызов по факту обнаружения тела девушки.

По приезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 17-летняя девушка спрыгнула с 8-го этажа.

По полученным из ГУВД Бишкека данным, погибшая страдала эпилепсией. По словам директора школы, девочка три дня не посещала занятия. Со слов родственницы, она жаловалась на сильные головные боли, пила лекарство, которое прописали российские врачи.

По предварительным оперативным данным, самоубийство не имеет отношение к виртуальным играм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка.