Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичной мэрии.
В правоохранительных органах отказываются комментировать произошедшее.
Напомним, 1 февраля восьмиклассник выбросился из окна.
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Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека
Автор: Админ . 04.02.2017 13:25
Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичной мэрии.
Девушка училась в 11-м классе. Сегодня она выбросилась из окна многоэтажки. Подробности происшествия пока неизвестны.
В правоохранительных органах отказываются комментировать произошедшее.
Напомним, 1 февраля восьмиклассник выбросился из окна.
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