Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека Автор: Админ . 04.02.2017 13:25 Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичной мэрии. Девушка училась в 11-м классе. Сегодня она выбросилась из окна многоэтажки. Подробности происшествия пока неизвестны. В правоохранительных органах отказываются комментировать произошедшее. Напомним, 1 февраля восьмиклассник выбросился из окна. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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