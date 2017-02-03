Лукашенко о Назарбаеве: Ругнуться можем друг на друга Автор: По материалам СМИ. 03.02.2017 17:32 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусские отношения переживают кризис, передает «Интерфакс». Назвав российского коллегу своим другом, Лукашенко не стал скрывать, что между ними случаются ссоры. «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом… Но мы настолько близки — и не только с Россией, но и с Украиной, Казахстаном, особенно с Нурсултаном Назарбаевым. Несмотря на то, что он старше, я ему в открытую, он тоже на меня, даже ругнуться можем друг на друга — настолько у нас близкие отношения», — отметил белорусский лидер. По его словам, одна из причин кризиса — определенные силы в руководстве РФ, чьи действия расходятся с позицией главы государства. «Действительно, там (в России) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента», — сказал Лукашенко в пятницу на встрече с журналистами. Говоря об отношениях с Россией, глава Белоруссии отметил: «В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент (Владимир Путин), прямо мне говорит: «Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр. Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т.д.». При этом он заверил, что его страна не намерена жертвовать своей независимостью ни в какой ситуации. «Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно», — сказал белорусский президент, добавив, что Белоруссия все равно найдет выход. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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