Премьер не увидел ощутимых изменений со дня образования патрульной милиции

Автор: АКИpress . 03.02.2017 17:30

Сводка» (АКИpress) – Сотрудники органов внутренних дел должны укреплять образ доблестной милиции, на которую граждане возлагают большую надежду в охране и обеспечении их безопасности и правопорядка. Об этом 3 января сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков во время подведения итогов оперативно-служебной деятельности ведомства за 2016 год.

Премьер-министр коснулся недостатков в работе МВД, имеющих субъективную основу.

«В частности, это элементарная халатность и безответственность, недостаточный профессиональный уровень отдельных сотрудников милиции, взяточничество и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства подразделений органов внутренних дел», — заявил премьер-министр.

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