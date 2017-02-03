Сводка» (АКИpress) – Сотрудники органов внутренних дел должны укреплять образ доблестной милиции, на которую граждане возлагают большую надежду в охране и обеспечении их безопасности и правопорядка. Об этом 3 января сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков во время подведения итогов оперативно-служебной деятельности ведомства за 2016 год.
Премьер-министр коснулся недостатков в работе МВД, имеющих субъективную основу.
«В частности, это элементарная халатность и безответственность, недостаточный профессиональный уровень отдельных сотрудников милиции, взяточничество и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства подразделений органов внутренних дел», — заявил премьер-министр.
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Премьер не увидел ощутимых изменений со дня образования патрульной милиции
«Сводка» (АКИpress) – С образованием патрульной милиции по итогам 2016 года ощутимых изменений в положительную сторону не произошло. Об этом 3 января сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков во время подведения итогов оперативно-служебной деятельности ведомства за 2016 год.
Наоборот, водители стали больше жаловаться на действия сотрудников милиции, обеспечивающих безопасность дорожного движения, заявил премьер.
С.Жээнбеков призвал руководство МВД принять меры, чтобы добиться эффективной реализации данного проекта, чтобы оправдать ожидания населения.
УПМ официально начало свою работу 1 апреля 2016 года по городу Бишкек и Чуйской области. По республике с 1 июля.
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