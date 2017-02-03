Новые провокации от «пранкеров» касаются НАТО и возвращения авиабазы США в Манас

Автор: По материалам СМИ. 03.02.2017 17:27

Вернуть авиабазу в Кыргызстане попросил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг российских пранкеров, выступивших от имени президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают российские СМИ.

 Уточняется, что в разговоре с генсеком НАТО пранкеры предложили укреплять сотрудничество, в том числе и на территории СНГ, и напомнили, что в Кыргызстане несколько лет назад существовала военная база США.

 

 

«В связи с этим лже-Порошенко предложил свои услуги в качестве переговорщика, чтобы помочь представителям альянса вернуть под свой контроль авиабазу «Манас», — говорится в сообщении.

В ноябре на сайте президента Украины появилась информация о том, что между Алмазбеком Атамбаевым и Петром Порошенко состоялся часовой телефонный разговор. Позже заведующий отделом внешней политики аппарата главы КР Сапар Исаков опроверг данное сообщение. По его словам, информация недостоверна, и предположил, что украинского лидера кто-то разыграл.

Позже запись разговора Петра Порошенко с фейковым главой Кыргызстана выложили в Сеть. А известные российские пранкеры Алексей Столяров (Lexus) и Владимир Кузнецов (Вован) рассказали, как они дозвонились президенту Украины, и что осталось неопубликованным.

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