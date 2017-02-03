Украинский велогонщик разбил лицо лидеру многодневки «Тур Дубая»

Автор: По материалам СМИ. 03.02.2017 16:57

Украинский велогонщик команды Astana Денис Гривко разбил лицо немцу Марселю Киттелю из Quick-Step Floors во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая». Об этом рассказал сам немецкий спортсмен, слова которого приводятся на сайте соревнований.

«Андрей Гривко из команды Astana ударил меня. Поэтому у меня была кровь на лице, но я не упал. Во время гонки возникла некоторая путаница. Команда здорово отработала на меня во время спринта, но я был в не самой лучшей позиции и мысленно находился где-то далеко», — рассказал Киттель.

В ответ на извинения, которые принесла Astana в своем аккаунте в Twitter, немец ответил: «Я не приму извинений. Это не имеет ничего общего с велогонками. То, что сделал Гривко, — стыд для нашего прекрасного вида спорта».

За свой проступок украинский велосипедист был дисквалифицирован.

В генеральной классификации «Тура Дубая» Киттель занимает первое место. Он стал победителем в двух гонках из трех состоявшихся.

Многодневка проходит с 31 января по 4 февраля.

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Немец Марсель Киттель из команды Quick-Step попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко из «Астаны». Об этом сообщает Сyclingnews.

«Я говорил с ним после той гонки, но не буду об этом рассказывать. Возможно, он должен быть дисквалифицирован на полгода. Это большое разочарование для велоспорта, его команды и спонсоров этой гонки», — заявил спортсмен.

В четверг, 2 февраля, во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая» Гривко ударом локтя разбил лицо Киттелю. В итоге украинец был отстранен от соревнований, а «Астана» принесла извинения немцу, которые тот не принял.

Киттель — лидер генеральной классификации «Тура Дубая». Велогонщик одержал две победы на трех этапах.

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