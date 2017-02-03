Вопрос отстранения от должности Тайырбека Сарпашева поднимет и «Онугуу-Прогресс»

Автор: ИА «24.kg» . 03.02.2017 15:24

«На заседании нашей фракции мы намерены поднять и вопрос отстранения от занимаемой должности главы Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбека Сарпашева», — заявил ИА «24.kg» лидер «Онугуу-Прогресса» Бакыт Торобаев.

 По его словам, еще перед местными выборами он поднимал вопрос по спискам избирателей, «и как показало время, был прав».

«После выборов даже депутаты СДПК согласились, что проблема есть, потому что глава ГРС сам запутался и уже не знает, чего хочет», — сказал Бакыт Торобаев.

«А вчера я прочитал информацию, кстати, на ленте ИА «24.kg, о том, что ГРС переоформила арестованное имущество Максима Бакиева. И я не верю лжи о том, что в одном городе на расстоянии двух километров документ где-то там затерялся и дошел до ГРС за 50 дней. Считаю, что это сговор, и все причастные к этой схеме должны понести наказание», — добавил депутат.

Напомним, сегодня на заседании фракции «Республика – Ата Журт» депутаты вынесли решение рекомендовать премьер-министру отстранить главу ГРС от должности.

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