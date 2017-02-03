«На заседании нашей фракции мы намерены поднять и вопрос отстранения от занимаемой должности главы Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбека Сарпашева», — заявил ИА «24.kg» лидер «Онугуу-Прогресса» Бакыт Торобаев.
«После выборов даже депутаты СДПК согласились, что проблема есть, потому что глава ГРС сам запутался и уже не знает, чего хочет», — сказал Бакыт Торобаев.
«А вчера я прочитал информацию, кстати, на ленте ИА «24.kg, о том, что ГРС переоформила арестованное имущество Максима Бакиева. И я не верю лжи о том, что в одном городе на расстоянии двух километров документ где-то там затерялся и дошел до ГРС за 50 дней. Считаю, что это сговор, и все причастные к этой схеме должны понести наказание», — добавил депутат.
Напомним, сегодня на заседании фракции «Республика – Ата Журт» депутаты вынесли решение рекомендовать премьер-министру отстранить главу ГРС от должности.