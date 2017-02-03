Министр сообщил, что 2017 год, по его мнению, обещает быть непростым для экономики. Этот прогноз Сулейменов объяснил тем, что глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на энергоресурсы, нестабильностью валютных курсов, политикой новой администрации США и политической неопределенностью в ряде стран.

Расширенное заседание правительства с участием президента не транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов и в онлайн-режиме.

Рост ВВП в прошлом году выше первоначальных прогнозных показателей (в начале 2016 года власти рассчитывали на плюс 0,8 процента) отчасти объясняется запуском добычи на углеводородном месторождении Кашаган осенью минувшего года.