Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост ВВП страны в текущем году на уровне не менее 2 процентов. Эту цифру назвал сегодня министр национальной экономики Тимур Сулейменов на расширенном заседании в Астане с участием президента Нурсултана Назарбаева. По информации Сулейменова, в прошлом году рост ВВП составил 1 процент.
Министр сообщил, что 2017 год, по его мнению, обещает быть непростым для экономики. Этот прогноз Сулейменов объяснил тем, что глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на энергоресурсы, нестабильностью валютных курсов, политикой новой администрации США и политической неопределенностью в ряде стран.
Расширенное заседание правительства с участием президента не транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов и в онлайн-режиме.
Рост ВВП в прошлом году выше первоначальных прогнозных показателей (в начале 2016 года власти рассчитывали на плюс 0,8 процента) отчасти объясняется запуском добычи на углеводородном месторождении Кашаган осенью минувшего года.