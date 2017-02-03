Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил по этому поводу, что «принято историческое решение». «Мы покидаем Евросоюз, но не покидаем Европу, — заявил он. — Мы всегда вносили и будем вносить свой позитивный вклад в развитие континента».

«За» выход Великобритании из ЕС проголосовали 498 депутатов парламента, против — лишь 114. Получить одобрение решения о «брекзите» в парламенте ранее потребовал от правительства Верховный суд Великобритании.

Уже в ближайшее время премьер Тереза Мэй подаст в Брюссель запрос о приведении в действии статьи 50 соглашения ЕС, которая регулируется процесс «развода». Эксперты ранее предполагали, что полностью процесс может занять два года, но как в реальности будут проходить процедуры размежевания — неизвестно: ранее никогда в истории ЕС эта статья не применялась.

Великобритания провела референдум о выходе из Евросоюза в июне 2016 года. «За» выход высказались 52% британцев (17,41 млн человек), «против» — 48% (16,14 млн человек).