Не послушались! Посольство Кыргызстана повторно потребовало от турецких СМИ принести извинения

Автор: ИА «24.kg» . 01.02.2017 09:45

Посольство Кыргызстана в Турции повторно направило письма в крупнейшие турецкие СМИ, чтобы они опровергли и принесли извинения за необоснованную информацию. Об этом ИА «24.kg» сообщил посол КР Ибрагим Жунусов.

 Ранее на встрече с вице-премьером Турции Тугрулом Тюркешем Ибрагим Жунусов обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи появления в турецкой прессе недостоверной и не подтвержденной информации о якобы причастности граждан КР к различным терактам в этой стране. Посол заметил, что это негативно влияет на дружеские отношения двух братских стран.

В этой связи посольство направляло письмо в ряд крупных информационных агентств Турции с требованием опубликовать опровержения необоснованной информации.

«В случае если извинения СМИ Турции не принесут, будем работать дальше в данном направлении», — добавил Ибрагим Жунусов.

Напомним, турецкие СМИ заявили, что в совершении теракта перед Новым годом в ночном клубе в Стамбуле подозревается 28-летний кыргызстанец Яхья Машрапов. Тогда двое неизвестных расстреляли из автоматов Калашникова отдыхавших в популярном клубе Reina. В результате погибло 39 человек, около 70 получили ранения.

Позже в турецких СМИ появились сообщения, что в связи с причастностью к подготовке террористического акта в Измире задержаны 40 человек, якобы членов террористической организации «Исламское государство», из которых 20 детей – 9 мальчиков и 11 девочек из Восточного Туркестана, Дагестана и Кыргызстана. Уточнялось, что арестованы три семьи из Восточного Туркестана с кыргызскими паспортами — 9 мужчин, 11 женщин. В их домах якобы обнаружено 20 детей.

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