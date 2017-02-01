Не послушались! Посольство Кыргызстана повторно потребовало от турецких СМИ принести извинения

Посольство Кыргызстана в Турции повторно направило письма в крупнейшие турецкие СМИ, чтобы они опровергли и принесли извинения за необоснованную информацию. Об этом ИА «24.kg» сообщил посол КР Ибрагим Жунусов.
В этой связи посольство направляло письмо в ряд крупных информационных агентств Турции с требованием опубликовать опровержения необоснованной информации.
«В случае если извинения СМИ Турции не принесут, будем работать дальше в данном направлении», — добавил Ибрагим Жунусов.
Напомним, турецкие СМИ заявили, что в совершении теракта перед Новым годом в ночном клубе в Стамбуле подозревается 28-летний кыргызстанец Яхья Машрапов. Тогда двое неизвестных расстреляли из автоматов Калашникова отдыхавших в популярном клубе Reina. В результате погибло 39 человек, около 70 получили ранения.
Позже в турецких СМИ появились сообщения, что в связи с причастностью к подготовке террористического акта в Измире задержаны 40 человек, якобы членов террористической организации «Исламское государство», из которых 20 детей – 9 мальчиков и 11 девочек из Восточного Туркестана, Дагестана и Кыргызстана. Уточнялось, что арестованы три семьи из Восточного Туркестана с кыргызскими паспортами — 9 мужчин, 11 женщин. В их домах якобы обнаружено 20 детей.