В некоторых магазинах Туркменистана в эти дни царит ажиотаж. Не соблюдая
очередность, люди буквально по головам рвутся к входу, работая руками и ногами.
В происходящее вынуждены вмешиваться милицейские, поскольку зачастую толкотня
перерастает в самую настоящую драку.
Нет, это не предновогодний торговый
бум. Так в последнее время происходит при продаже сигарет. Люди буквально
штурмом берут те торговые точки, где появляется в продаже курево. Туркменские
власти вынуждены усилить надзор в магазинах, где сотни людей выстраиваются в
очереди за сигаретами. В торговых точках размещены дополнительные силы
безопасности и специальные камеры наблюдения.
Дефицит табачной продукции
в стране возник после введения ограничений на количество продаваемых сигарет –
не более одной пачки в руки и неоднократных запретов на продажу табачных
изделий. В течение 2016 года это происходило несколько раз. И каждый раз вслед
за возобновлением торговли возникали многолюдные очереди, где периодически
возникают споры, драки и массовые беспорядки. Ситуацию усугубляет и то, что
продажа сигарет в Туркменистане разрешена только в государственных магазинах.
Вот почему стоит появиться сигаретам, как тут же возникает
столпотворение.
В Туркменкалинском районе Марыйской области в одном из
магазинов, где появились в продаже дешевые сигареты по 19 манат за пачку,
выстроилась очередь почти из 500 человек. Возникла давка, в результате которой
был сломан находящийся рядом с магазином забор.
Из Байрамалинского района
той же Марыйской области поступило сообщение о том, что местная милиция
разогнала стоявших в очереди за сигаретами людей с помощью сильного напора воды
из специально присланных пожарных машин. Ранее, в городе Куняургенче Дашогузской
области милиция пыталась разогнать стоявших в очереди людей, снимая номера с их
автомашин. В результате произошло столкновение между жителями и сотрудниками
правоохранительных органов.
В настоящее время в Ашхабаде возле магазинов,
торгующих сигаретами, наблюдается увеличение численности сотрудников
правоохранительных органов, и устанавливаются дополнительные видеокамеры. Если в
очередях возникают споры, работники полиции сразу вмешиваются и выводят
спорщиков из очереди.
В эти дни в Туркменистане наряду с очередями за
сигаретами, можно увидеть сотни людей, стоящих в очередях за мукой, сахаром и
маслом, также оказавшихся дефицитным товаром в течение последних
месяцев.
Туркменские власти, вместо того, чтобы открыто признать наличие
проблем с нехваткой продовольствия и, пользующихся спросом товаров, предпочитают
различные запретительные меры, дабы предотвратить распространение информации о
происходящем. В Дашогузе работники, осуществляющие надзор за очередями отнимали
у людей, стоявших в очередях мобильные телефоны, видеокамеры и фотоаппараты. В
Ашхабаде местные власти дали указание работникам бюджетных организаций «не
появляться в очередях», предупредив, что нарушение данного требования повлечет
за собой увольнение…