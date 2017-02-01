Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:23

В некоторых магазинах Туркменистана в эти дни царит ажиотаж. Не соблюдая

очередность, люди буквально по головам рвутся к входу, работая руками и ногами.

В происходящее вынуждены вмешиваться милицейские, поскольку зачастую толкотня

перерастает в самую настоящую драку.

Нет, это не предновогодний торговый

бум. Так в последнее время происходит при продаже сигарет. Люди буквально

штурмом берут те торговые точки, где появляется в продаже курево. Туркменские

власти вынуждены усилить надзор в магазинах, где сотни людей выстраиваются в

очереди за сигаретами. В торговых точках размещены дополнительные силы

безопасности и специальные камеры наблюдения.

Дефицит табачной продукции

в стране возник после введения ограничений на количество продаваемых сигарет –

не более одной пачки в руки и неоднократных запретов на продажу табачных

изделий. В течение 2016 года это происходило несколько раз. И каждый раз вслед

за возобновлением торговли возникали многолюдные очереди, где периодически

возникают споры, драки и массовые беспорядки. Ситуацию усугубляет и то, что

продажа сигарет в Туркменистане разрешена только в государственных магазинах.

Вот почему стоит появиться сигаретам, как тут же возникает

столпотворение.

В Туркменкалинском районе Марыйской области в одном из

магазинов, где появились в продаже дешевые сигареты по 19 манат за пачку,

выстроилась очередь почти из 500 человек. Возникла давка, в результате которой

был сломан находящийся рядом с магазином забор.

Из Байрамалинского района

той же Марыйской области поступило сообщение о том, что местная милиция

разогнала стоявших в очереди за сигаретами людей с помощью сильного напора воды

из специально присланных пожарных машин. Ранее, в городе Куняургенче Дашогузской

области милиция пыталась разогнать стоявших в очереди людей, снимая номера с их

автомашин. В результате произошло столкновение между жителями и сотрудниками

правоохранительных органов.

В настоящее время в Ашхабаде возле магазинов,

торгующих сигаретами, наблюдается увеличение численности сотрудников

правоохранительных органов, и устанавливаются дополнительные видеокамеры. Если в

очередях возникают споры, работники полиции сразу вмешиваются и выводят

спорщиков из очереди.

В эти дни в Туркменистане наряду с очередями за

сигаретами, можно увидеть сотни людей, стоящих в очередях за мукой, сахаром и

маслом, также оказавшихся дефицитным товаром в течение последних

месяцев.

Туркменские власти, вместо того, чтобы открыто признать наличие

проблем с нехваткой продовольствия и, пользующихся спросом товаров, предпочитают

различные запретительные меры, дабы предотвратить распространение информации о

происходящем. В Дашогузе работники, осуществляющие надзор за очередями отнимали

у людей, стоявших в очередях мобильные телефоны, видеокамеры и фотоаппараты. В

Ашхабаде местные власти дали указание работникам бюджетных организаций «не

появляться в очередях», предупредив, что нарушение данного требования повлечет

за собой увольнение…