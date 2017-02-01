Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:20

По словам жены Валерия Болотова, накануне ее муж сходил в кафе с двумя мужчинами, а вернувшись, начал жаловаться на здоровье.

Смерть первого главы Луганской народной республики Валерия Болотова могла быть насильственной. Его жена, Елена Болотова, рассказала, что накануне трагедии муж был в кафе «Красная машина» в Ледовом дворце ЦСКА с двумя спутниками. Вернувшись домой, он начал жаловаться на плохое самочувствие и досадовать на выпитый в заведении кофе.

- Он весь вечер повторял: «Зачем я выпил этот кофе?» На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится, — приводит слова Болотовой издание Life.ru.

Обеспокоенная женщина отправилась в поликлинику, чтобы прикрепить супруга к поликлинике. Вернувшись, она обнаружила, что Болотов лежит без сознания, и вызвала скорую помощь. Однако помощь врачей была уже бесполезна — мужчина скончался до приезда бригады.

Болотова сообщила, что муж в целом никогда не жаловался на здоровье и не ходил к врачам, однако иногда говорил, что колет сердце. Вдова считает, что ее супруга отравили. Результаты судмедэкспертизы смогут подтвердить или опровергнуть эту версию примерно через месяц.

Напомним, что Валерий Болотов скоропостижно скончался 27 января. Об этом сообщил экс-руководитель Донецкой народной республики Александр Бородай. Официально причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

Временно исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области Валерий Болотов стал в апреле 2014 года, решением народного схода. Вскоре он получил ранения во время боевых действий на юго-востоке Украины и ушел в отставку. Его преемником на посту главы ЛНР стал Игорь Плотницкий. В своем последнем интервью Болотов жаловался, что его свергли в результате заговора.