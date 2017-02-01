Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:19

Берлин понимает, что Порошенко пытается не допустить отмены антироссийских санкций.

Власти Украины могут сознательно добиваться обострения ситуации в Донбассе, чтобы США не ослабили санкции против России. Об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в правительстве Германии. Немецкая верхушка на сегодняшний день сомневается в том, что украинский президент действительно хочет спокойствия и мира на востоке Украины, говорится в статье.

- Порошенко, считают в Берлине, планирует сделать практически все, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций, — пишет SZ.

Авторы добавляют, что в Бундестаге от наблюдателей ОБСЕ знают: это именно украинские военные пытаются изменить линию фронта. Обозреватели издания предполагают, что все эти усилия Киева могут обернуться не тем, чего ожидают украинские власти. Например, Трамп вне зависимости от ситуации отменит санкции, и тогда Украина окажется в глупом и невыгодном положении: России навредить не удастся, а ситуация в Донбассе ухудшится.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали активное наступление на Донбасс: ранен известный командир ополченцев Гиви.