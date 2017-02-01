Президент в Казахстане может смениться уже к концу 2017 года Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:16 Специальное обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прозвучавшее

26 января на всех телеканалах страны, вызвало оживленную дискуссию в экспертных

кругах. Напомним, тогда глава Казахстана сообщил, что намерен передать часть

своих полномочий и функций правительству и парламенту, закрепив при этом за

собой роль верховного арбитра. Проект соответствующих поправок, в том числе и в

Конституцию страны, уже вынесен на всенародное обсуждение. Как сообщила

пресс-служба президента, гражданам страны отводится месяц на то, чтобы

ознакомиться с поправками и направить свои пожелания и предложения по

готовящейся реформе уполномоченному органу. Казахстанские политологи, за

немногочисленным исключением, дают интервью о том, что вынесенные на обсуждение

общественности поправки — это как раз то, чего не доставало стране. То, что

поможет Казахстану сделать существенный скачок в своем демократическом

развитии. http://maxala.org/korrupcia/49199-prezident-v-kazahstane-mozhet-smenitsya-uzhe-k-koncu-2017-goda.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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