Президент в Казахстане может смениться уже к концу 2017 года

Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:16

Специальное обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прозвучавшее
26 января на всех телеканалах страны, вызвало оживленную дискуссию в экспертных
кругах. Напомним, тогда глава Казахстана сообщил, что намерен передать часть
своих полномочий и функций правительству и парламенту, закрепив при этом за
собой роль верховного арбитра. Проект соответствующих поправок, в том числе и в
Конституцию страны, уже вынесен на всенародное обсуждение. Как сообщила
пресс-служба президента, гражданам страны отводится месяц на то, чтобы
ознакомиться с поправками и направить свои пожелания и предложения по
готовящейся реформе уполномоченному органу.

Казахстанские политологи, за
немногочисленным исключением, дают интервью о том, что вынесенные на обсуждение
общественности поправки — это как раз то, чего не доставало стране. То, что
поможет Казахстану сделать существенный скачок в своем демократическом
развитии.

http://maxala.org/korrupcia/49199-prezident-v-kazahstane-mozhet-smenitsya-uzhe-k-koncu-2017-goda.html

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