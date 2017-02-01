Специальное обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прозвучавшее
26 января на всех телеканалах страны, вызвало оживленную дискуссию в экспертных
кругах. Напомним, тогда глава Казахстана сообщил, что намерен передать часть
своих полномочий и функций правительству и парламенту, закрепив при этом за
собой роль верховного арбитра. Проект соответствующих поправок, в том числе и в
Конституцию страны, уже вынесен на всенародное обсуждение. Как сообщила
пресс-служба президента, гражданам страны отводится месяц на то, чтобы
ознакомиться с поправками и направить свои пожелания и предложения по
готовящейся реформе уполномоченному органу.
Казахстанские политологи, за
немногочисленным исключением, дают интервью о том, что вынесенные на обсуждение
общественности поправки — это как раз то, чего не доставало стране. То, что
поможет Казахстану сделать существенный скачок в своем демократическом
развитии.
http://maxala.org/korrupcia/49199-prezident-v-kazahstane-mozhet-smenitsya-uzhe-k-koncu-2017-goda.html