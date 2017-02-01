Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:14

Генерал де Голль дважды накладывал вето на вступление Великобритании в

Европейский союз (на тот момент — Европейское экономическое сообщество, ЕЭС).

Президент Франции, который хорошо знал Англию, был уверен, что по своему

устройству, традиции и месту в мире она не может быть интегрирована в

зарождающееся европейское сообщество.

Сегодня, после референдума по

Брекситу и в условиях начинающегося выхода Великобритании из ЕС, будет весьма

интересно вспомнить аргументы де Голля, которыми он объяснял свое решение. Можно

даже сказать, что 50 лет спустя слова французского президента приобретают особое

значение. Де Голль — сторонник Европы от Атлантики до Урала (включая Россию) —

никогда не питал иллюзий относительно истинной геополитической ориентации

Лондона. После его смерти эти предостережения были преданы забвению, однако

сегодня слова великого европейца звучат с новой силой.

Первое вето

президент Франции наложил в январе 1963 года, когда Великобритания вела

переговоры о вступлении в «Общий рынок» и требовала для себя всевозможных

преференций и исключений.

http://maxala.org/politika/49170-de-goll-britaniya-troyanskiy-kon-ssha.html