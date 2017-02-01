В Киргизии появилась Объединенная российская военная база
Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:12
29 января 2017 года в Киргизии появилась Объединенная российская военная
база.
В этот день вступило в силу соглашение между Российской Федерацией
и Киргизской Республикой, согласно которому российские военные объекты, уже
находившиеся на территории республики, были объединены в единое юридическое
лицо.
Цели и задачи российского военного присутствия остались прежними. В
соглашении заново прописаны порядок и условия присутствия российских объектов,
правила пребывания личного состава и членов их семей на территории страны с
учетом особенностей ее законодательства. Документ не предусматривает каких-либо
качественных или количественных изменений. Четыре российских военных объекта -
авиабаза, испытательная база на озере Иссык-Куль, сейсмостанция и узел дальней
связи ВМФ РФ остаются на прежних местах.
http://maxala.org/sosedstvo/49198-v-kirgizii-poyavilas-obedinennaya-rossiyskaya-voennaya-baza.html
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