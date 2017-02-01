В Киргизии появилась Объединенная российская военная база Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:12 29 января 2017 года в Киргизии появилась Объединенная российская военная

база. В этот день вступило в силу соглашение между Российской Федерацией

и Киргизской Республикой, согласно которому российские военные объекты, уже

находившиеся на территории республики, были объединены в единое юридическое

лицо. Цели и задачи российского военного присутствия остались прежними. В

соглашении заново прописаны порядок и условия присутствия российских объектов,

правила пребывания личного состава и членов их семей на территории страны с

учетом особенностей ее законодательства. Документ не предусматривает каких-либо

качественных или количественных изменений. Четыре российских военных объекта -

авиабаза, испытательная база на озере Иссык-Куль, сейсмостанция и узел дальней

связи ВМФ РФ остаются на прежних местах. http://maxala.org/sosedstvo/49198-v-kirgizii-poyavilas-obedinennaya-rossiyskaya-voennaya-baza.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 30 января по 5 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.1338 Евро 73.9386 Российский рубль 1.1491 Казахский тенге 0.2121