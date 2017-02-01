Путин едет в Душанбе с пакетом соглашений

Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:05

Власти Таджикистана заявили, что в ходе предстоящего в феврале визита президента России Владимира Путина в Душанбе будет подписан пакет документов.

Неъматулло Хикматуллозода, министр экономического развития и торговли страны, сказал 31 января на пресс-конференции, что соглашения направлены на укрепление экономического сотрудничества с некоторыми крупными регионами России. Однако, продолжил министр, какие именно соглашения будут подписаны, будет известно по итогам визита российского лидера.

Президент России намерен прибыть с визитом в Таджикистан в начале февраля. Об этом на прошлой неделе заявил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов в ходе заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Многие эксперты предполагают, что в ходе визита российского лидера будет поднят вопрос о вхождении Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Россия в течение нескольких лет ожидает от Таджикистана решения о вступлении в эту организацию, однако, по словам Неъматулло Хикматуллозода, «этот вопрос пока что обсуждается, и Душанбе изучает опыт других стран, вступивших в ЕАЭС».

Предыдущий визит Владимира Путина в таджикскую столицу состоялся в конце сентября 2015 года в рамках саммита ОДКБ. Тогда он заявил, что «Таджикистан как наш стратегический партнер может надеяться на поддержку России».

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