Дольщики в Астане просят помощи у властей

Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:04

В Астане несколько десятков человек, вложивших свои деньги в проблемные объекты долевого строительства, просят правительство завершить возведение их жилья. На встрече приняли участие представители акимата, прокуратуры и городского управления архитектуры и градостроительства и около 40 вкладчиков 29 проблемных жилых объектов.

Дольщики заявили, что в городе насчитывается 58 недостроенных жилых объектов, строительство которых было начато в 2005-2006 годах. Они говорят, что уже не рассчитывают на завершение стройки в ближайшем времени силами городской администрации, так как, по их мнению, у акимата Астаны недостаточно компетенций для разрешения этого вопроса. Представители городского акимата заявили, что могут предложить дольщикам лишь правовую помощь.

Дольщики заявили, что просят помощи у премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Они сказали, что просят правительство оказать финансовую помощь в вопросе завершения строительства их домов.

28 ноября суд в Астане вынес приговор обвиняемым в хищении денежных средств дольщиков ряда столичных жилых комплексов. 10 фигурантов дела признаны виновными в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Из них девять приговорены к лишению свободы на срок от трех до восьми лет тюрьмы.

Дольщики говорят, что приговор ряду руководителей подрядных организаций, осуществлявших строительство, не решил их проблем.

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