«Сюрпризом для участников встречи стало сообщение главы государства о том, что он в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня приготовил несколько новых песен, и намерен исполнить одну из них – под названием «Bagt nury», — говорится в сообщении.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов ранее демонстрировал свои музыкальные таланты. В 2011 году он исполнил песню «Тебе мои белые цветы», слова к которой, как утверждается, он написал сам, хотя еще в 2009 году эту песню исполнял туркменский певец Довлет Аманлыков. Кроме того, президент также успел побывать в роли ди-джея.

Глава Туркменистана также регулярно публикует свои стихотворения. Например, слова стихотворения президента «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» положили на музыку и в конце 2015 года ее исполнили одновременно более четырех тысяч человек, благодаря чему она попала в книгу рекордов Гиннеса.