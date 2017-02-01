Президент Туркменистана подарит женщинам на 8 Марта свои песни

Автор: По материалам СМИ. 01.02.2017 09:03

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по Ахалскому велаяту, сообщают местные СМИ. На стройплощадке завода по производству бензина из природного газа глава государства встретился со специалистами госконцерна «Туркменгаз».

«Сюрпризом для участников встречи стало сообщение главы государства о том, что он в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня приготовил несколько новых песен, и намерен исполнить одну из них – под названием «Bagt nury», — говорится в сообщении.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов ранее демонстрировал свои музыкальные таланты. В 2011 году он исполнил песню «Тебе мои белые цветы», слова к которой, как утверждается, он написал сам, хотя еще в 2009 году эту песню исполнял туркменский певец Довлет Аманлыков. Кроме того, президент также успел побывать в роли ди-джея.

Глава Туркменистана также регулярно публикует свои стихотворения. Например, слова стихотворения президента «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» положили на музыку и в конце 2015 года ее исполнили одновременно более четырех тысяч человек, благодаря чему она попала в книгу рекордов Гиннеса.

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