В Нарыне принесли на выборы главы сельской управы Коран и потребовали, чтобы депутаты поклялись на нем перед голосованием Автор: АКИpress . 28.01.2017 16:09 Turmush - В Жумгальском районе Нарынской области 25 января на выборах главы сельской управы Жумгал у здания местной администрации собрались около 100 местных жителей, рассказал корреспондент Turmush. Они принесли с собой Коран и потребовали, чтобы 11 депутатов местного кенеша поклялись на священной книге, что они не продались и будут голосовать за кандидатов по совести и справедливости. Ряд депутатов отказались сделать это, объяснив, что у них нет «даарат» (ритуальное омовение перед чтением молитвы). На должность главы сельской управы претендовали 5 кандидатов, которые по итогам первого тура голосования набрали следующие голоса: Сталбек Капарбеков — 4, Бурул Мусаева — 2, Нурбек Марыкеев — 2, Алтынбек Дүйшекеев — 2, Узак Болоталиев — 1. Во втором туре Сталбек Капарбеков, набрав 8 голосов, избран главой сельской управы. директора по учебной части в родном селе. С 2013 года работает директором этой школы. По требованию собравшихся местных жителей депутаты сельского кенеша дали новоизбранному Капарбекову 6-месячный испытательный срок. С.Капарбеков родился в 1972 году в селе Жумгал. В 1989 году окончил среднюю школу указанного села. В 1989-1994 годах проучился в педагогическом учебном заведении. Трудовой путь начал с учителя по физкультуры в школе им. М.Өмүрканова. В 1995-1999 году получил высшее образование — проучился на историка в вузе им. И.Арабаева. В 2002-2004 годы работал заместителем Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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