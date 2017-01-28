В Нарыне принесли на выборы главы сельской управы Коран и потребовали, чтобы депутаты поклялись на нем перед голосованием

Автор: АКИpress . 28.01.2017 16:09
Turmush -  В Жумгальском районе Нарынской области 25 января на выборах главы сельской управы Жумгал у здания местной администрации собрались около 100 местных жителей, рассказал корреспондент Turmush. Они принесли с собой Коран и потребовали, чтобы 11 депутатов местного кенеша поклялись на священной книге, что они не продались и будут голосовать за кандидатов по совести и справедливости. Ряд депутатов отказались сделать это, объяснив, что у них нет «даарат» (ритуальное омовение перед чтением молитвы). На должность главы сельской управы претендовали 5 кандидатов, которые по итогам первого тура голосования набрали следующие голоса: Сталбек Капарбеков — 4, Бурул Мусаева — 2, Нурбек Марыкеев — 2, Алтынбек Дүйшекеев — 2, Узак Болоталиев — 1. Во втором туре Сталбек Капарбеков, набрав 8 голосов, избран главой сельской управы.
По требованию собравшихся местных жителей депутаты сельского кенеша дали новоизбранному Капарбекову 6-месячный испытательный срок. С.Капарбеков родился в 1972 году в селе Жумгал. В 1989 году окончил среднюю школу указанного села. В 1989-1994 годах проучился в педагогическом учебном заведении. Трудовой путь начал с учителя по физкультуры в школе им. М.Өмүрканова. В 1995-1999 году получил высшее образование — проучился на историка в вузе им. И.Арабаева. В 2002-2004 годы работал заместителем

директора по учебной части в родном селе. С 2013 года работает директором этой школы.

Комментарии (4) на “В Нарыне принесли на выборы главы сельской управы Коран и потребовали, чтобы депутаты поклялись на нем перед голосованием”

  1. CheGuevara:
    28.01.2017 в 17:00

    Ну откуда такие невежды берутся-то?! В Исламе нет клятвы на Коране, а есть устная клятва Аллахом. Эти люди не зная, стали подрожать христианскому обычаю. Хотя Иисус сам не учил такому.

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  2. Аноним:
    28.01.2017 в 17:29

    Землю пусть жрут это самое верное.

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  3. AC:
    28.01.2017 в 17:34

    Поклянутся хоть на прахе самого аллаха. Цинизма достиг своего аппогея. Пора принимать на вооружение ученье предков. За неисполнение обешаний забивать камнями на площади. Тогда может появиться толк.

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  4. Саба:
    28.01.2017 в 20:29

    Клянется Кораном только тот у Кого абсолютная власть(или тот у кого от Аллаха это власть). Обычно нужны два свидетеля(два мужа с единым мнением-мировозрением).

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