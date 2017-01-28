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В Нарыне принесли на выборы главы сельской управы Коран и потребовали, чтобы депутаты поклялись на нем перед голосованием
Автор: АКИpress . 28.01.2017 16:09
Turmush - В Жумгальском районе Нарынской области 25 января на выборах главы сельской управы Жумгал у здания местной администрации собрались около 100 местных жителей, рассказал корреспондент Turmush. Они принесли с собой Коран и потребовали, чтобы 11 депутатов местного кенеша поклялись на священной книге, что они не продались и будут голосовать за кандидатов по совести и справедливости. Ряд депутатов отказались сделать это, объяснив, что у них нет «даарат» (ритуальное омовение перед чтением молитвы). На должность главы сельской управы претендовали 5 кандидатов, которые по итогам первого тура голосования набрали следующие голоса: Сталбек Капарбеков — 4, Бурул Мусаева — 2, Нурбек Марыкеев — 2, Алтынбек Дүйшекеев — 2, Узак Болоталиев — 1. Во втором туре Сталбек Капарбеков, набрав 8 голосов, избран главой сельской управы.
По требованию собравшихся местных жителей депутаты сельского кенеша дали новоизбранному Капарбекову 6-месячный испытательный срок. С.Капарбеков родился в 1972 году в селе Жумгал. В 1989 году окончил среднюю школу указанного села. В 1989-1994 годах проучился в педагогическом учебном заведении. Трудовой путь начал с учителя по физкультуры в школе им. М.Өмүрканова. В 1995-1999 году получил высшее образование — проучился на историка в вузе им. И.Арабаева. В 2002-2004 годы работал заместителем
директора по учебной части в родном селе. С 2013 года работает директором этой школы.
Комментарии (4) на “В Нарыне принесли на выборы главы сельской управы Коран и потребовали, чтобы депутаты поклялись на нем перед голосованием”
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Ну откуда такие невежды берутся-то?! В Исламе нет клятвы на Коране, а есть устная клятва Аллахом. Эти люди не зная, стали подрожать христианскому обычаю. Хотя Иисус сам не учил такому.
Землю пусть жрут это самое верное.
Поклянутся хоть на прахе самого аллаха. Цинизма достиг своего аппогея. Пора принимать на вооружение ученье предков. За неисполнение обешаний забивать камнями на площади. Тогда может появиться толк.
Клянется Кораном только тот у Кого абсолютная власть(или тот у кого от Аллаха это власть). Обычно нужны два свидетеля(два мужа с единым мнением-мировозрением).