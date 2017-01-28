Автор: По материалам СМИ. 28.01.2017 12:52

Постоянный Совет Европейского Союза при ОБСЕ призвал власти Туркменистана расследовать обстоятельства смерти бывшего главы пограничной службы Тиркиша Тырмыева, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

В своём заявлении от 26 января Совет ЕС напоминает о том, что генерал-майор Тырмыев был одним из самых известных жертв насильственных исчезновений в Туркменистане, и выражает обеспокоенность о его смерти во время отбывания тюремного наказания. В заявлении также говорится о том, что бывший генерал, на протяжении 15 лет заключения держался в полной изоляции от внешнего мира, подвергался пыткам и нечеловеческому обращению. В связи с этим Совет ЕС при ОБСЕ также призвал расследовать обвинения в применении пыток в туркменских тюрьмах. Напомним, 13 января этого года тело бывшего главы пограничной службы генерал-майора Тиркиша Тырмыева было передано его родным. Об этом в тот же день сообщила его дочь Гуля в своей публикации в социальной сети Facebook. В публикации дочери сообщалось о выдаче тела Тырмыева семье. Позднее данная публикация полностью исчезла из сети.

Известно, что Тырмыев был арестован и осужден по обвинению в соучастии в особо тяжких преступлениях, совершенных группой офицеров Комитета национальной безопасности Туркменистана во главе с председателем КНБ Мухаммедом Назаровым. Точная дата ареста Тырмыева и вынесения ему судебного приговора неизвестна. По некоторым данным, в 2002 году Тырмыев был приговорен к 10 годам лишения свободы, а в 2012 году был приговорен повторно якобы за нападение на тюремного охранника, говорится в сообщении. В последний раз о судьбе генерала Тырмыева стало известно в апреле 2012 года. По истечении десятилетнего срока заключения, Тырмыев не был выпущен из тюрьмы. Тогда же родственница Тырмыева (имя не разглашается в целях безопасности) сообщила «Азатлык», что власти отказываются предоставлять какую-либо информацию о судьбе заключенного. Она также сообщила о том, что свидание с ним было разрешено только в первый год заключения, 2002 году мать Тырмыева смогла увидеться с ним только один раз, после этого родственники его не видели.

По сообщениям правозащитных организаций единственное свидание с семьей Тырмыеву было предоставлено 7 мая 2002 года. Родственница Тырмыева сообщила, что впоследствии власти отказывались предоставлять какую-либо информации о нем, предлагая дождаться амнистии. По информации международной правозащитной кампании «Покажите их живыми!», осуществляющую деятельность по сбору и раскрытию информации о людях, без вести пропавших в результате массовых арестов начала 2000 годов в Туркменистане, на сегодняшний день судьба более 80 человек остается неизвестной.

Согласно информации кампании, Тиркиш Тырмыев родился 2 января 1951 года в Дашогузе. В 1971 году закончил Ашхабадский Политехнический институт. Руководил областным управлением Министерства национальной безопасности в Мары, работал в должности заместителя комитета национальной безопасности. В период с 23 марта 1999 года по 5 марта 2002 года командовал пограничными войсками Туркменистана, до 1 апреля 2002 года руководил управлением МНБ города Мары. 1 апреля 2002 года Тырмыев был освобожден от занимаемой должности с формулировкой «в связи с серьезными недостатками, допущенными в работе» и лишен всех воинских званий и государственных наград.