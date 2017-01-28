Политсовет партии «Таза Кыргызстан» открестился от своего лидера Марата Иманкулова и его сообщений о вхождении организации в состав теневого правительства. Обращение политсовета опубликовали на официальном сайте партии.
В начале января появилась информация о том, что в Кыргызстане политпартии и общественные движения создают теневое правительство. В его состав вошли партии «ЭрК», «Таза Кыргызстан» и «Ишеним», а из общественных объединений — «Союз мусульман Кыргызстана».
Однако политсовет партии «Таза Кыргызстан» заявил, что Марат Иманкулов не имел права выступать от имени организации.
Отмечено, что его решения и заявления в политсовете партии не обсуждались. Кроме того, соратники не давали Марату Иманкулову полномочия выступать от имени партии. Более того, в политсовете «Таза Кыргызстан» не разделяют и не поддерживают взгляды Марата Иманкулова.
«Генерал Иманкулов на первом съезде партии заверял, что партия строится на принципах партийной демократии. Но в ходе выборов депутатов местных кенешей стал игнорировать мнения коллег, рассматривая политическую организацию как личную собственность. Это создало условия для внутрипартийного конфликта. В результате партия не смогла участвовать в теледебатах, сорваны мероприятия по агитации и пропаганде, избиратели в Бишкеке не получили нужной информации ни о кандидатах в депутаты Бишкекского горкенеша, ни о партийной программе», — говорится в заявлении организации.
Всю ответственность за провал выборной кампании политсовет «Таза Кыргызстана» возлагает на Марата Иманкулова и его группу поддержки.
Также бывшие соратники Марата Иманкулова заявили, что он незаконно созвал внеочередной съезд партии. Именно на нем из организации и списков кандидатов в депутаты исключили Калдан Эрназарову, Игоря Итибаева и Аркадия Гладилова. Однако последние считают, что лидер «Таза Кыргызстана» нарушил устав партии, и не признают легитимность «чрезвычайного съезда партии», созванного в течение одного дня Маратом Иманкуловым.
Они подали жалобу в Центризбирком, который признал решение об отзыве кандидатов в депутаты от партии «Таза Кыргызстан» незаконным.
«Политсовет партии «Таза Кыргызстан» намерен провести в 2017 году внеочередной съезд партии в строгом соответствии с уставом партии, о дне проведения которого и его повестке партийцы будут заранее оповещены», — говорится в обращении.
Ай, да молодца! Давно пора его на место поставить, этого крикуна на место, раздражает
Там ни одного таза политика нет.
У нас сплошь рядом, когда партия одного человека. ОН не подумал, что члены политсовета люди грамотные. Может наконец появятся партии народа?!
Сейчас все политики такие, ни одного порядочного, им дорваться до власти, а потом хоть потоп. От выборов до выборов, ничего не делают, а СМИ полны чуши, только разборки с друг-другом. Хоть бы один трезво рассуждал. Сумасброды, а не политики