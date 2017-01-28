Автор: Админ . 28.01.2017 12:50

Политсовет партии «Таза Кыргызстан» открестился от своего лидера Марата Иманкулова и его сообщений о вхождении организации в состав теневого правительства. Обращение политсовета опубликовали на официальном сайте партии.

В начале января появилась информация о том, что в Кыргызстане политпартии и общественные движения создают теневое правительство. В его состав вошли партии «ЭрК», «Таза Кыргызстан» и «Ишеним», а из общественных объединений — «Союз мусульман Кыргызстана».

Однако политсовет партии «Таза Кыргызстан» заявил, что Марат Иманкулов не имел права выступать от имени организации.

Отмечено, что его решения и заявления в политсовете партии не обсуждались. Кроме того, соратники не давали Марату Иманкулову полномочия выступать от имени партии. Более того, в политсовете «Таза Кыргызстан» не разделяют и не поддерживают взгляды Марата Иманкулова.

«Генерал Иманкулов на первом съезде партии заверял, что партия строится на принципах партийной демократии. Но в ходе выборов депутатов местных кенешей стал игнорировать мнения коллег, рассматривая политическую организацию как личную собственность. Это создало условия для внутрипартийного конфликта. В результате партия не смогла участвовать в теледебатах, сорваны мероприятия по агитации и пропаганде, избиратели в Бишкеке не получили нужной информации ни о кандидатах в депутаты Бишкекского горкенеша, ни о партийной программе», — говорится в заявлении организации.

Всю ответственность за провал выборной кампании политсовет «Таза Кыргызстана» возлагает на Марата Иманкулова и его группу поддержки.

Также бывшие соратники Марата Иманкулова заявили, что он незаконно созвал внеочередной съезд партии. Именно на нем из организации и списков кандидатов в депутаты исключили Калдан Эрназарову, Игоря Итибаева и Аркадия Гладилова. Однако последние считают, что лидер «Таза Кыргызстана» нарушил устав партии, и не признают легитимность «чрезвычайного съезда партии», созванного в течение одного дня Маратом Иманкуловым.

Они подали жалобу в Центризбирком, который признал решение об отзыве кандидатов в депутаты от партии «Таза Кыргызстан» незаконным.

«Политсовет партии «Таза Кыргызстан» намерен провести в 2017 году внеочередной съезд партии в строгом соответствии с уставом партии, о дне проведения которого и его повестке партийцы будут заранее оповещены», — говорится в обращении.