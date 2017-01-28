Автор: По материалам СМИ. 28.01.2017 11:39

Казахстанцы торгуют детьми в Интернете, выяснили прокуроры. Как сообщает телеканал КТК, правоохранители нашла сайт, на котором родители выставляют на продажу новорожденных детей. По данным телеканала, на сайте стороны договариваются об условиях сделки и делятся впечатлениями после удачной покупки.

Между тем телеканал отмечает, что ресурс уже заблокировали, но его услугами уже успели воспользоваться алматинцы. При этом подчеркивается, что пока это лишь предположение следователей. Подозреваемые не признаются, что за деньги обзаводились новыми членами семьи. Одна из подозреваемых уверяет, что получила ребенка в подарок от 16-летней биологической матери. «Произошел такой случай: поехала в гости в аул к родным, раньше мы там жили. Познакомилась там с девушкой. Она была беременная, ей негде было жить, мы ее с собой забрали, договорились, что она родит и оставит. Она приехала сюда к нам, родила. После выписки оставила ребенка и уехала. Ну, вот так как-то», — цитирует женщину телеканал. Как у этой женщины появился ребенок, сейчас выясняют правоохранительные органы. У прокуроров другая версия. Они считают, что подозреваемая купила новорожденную через интернет. Цену живого товара выясняют.

«Выявили факт, когда передача уже состоялась именно посредством сообщений на интернет-ресурсе, когда уже семейная пара ребенка забрала. Они написали, что все, вчера биологическая мать выписалась (они ее называют мамочка), вчера передача ребенка состоялась, ребенок на сегодняшний день уже находится у нас дома. Сейчас будем собирать документы, становиться на учет и пытаться узаконить ребенка, который у нас на руках находится», — заявил телеканалу прокурор Управления прокуратуры Алматы Бакустар Кадырбаев. По данным телеканала, попытка удочерить девочку для женщины успехом не увенчалась. Она воспитывает Алину уже два года, но считать ее своей дочерью по закону не вправе.

«Мама должна была отказаться от ребенка, ребенок — в дом малютки, из дома малютки данная семья по очереди оформляет усыновление, но никак не через руки. Это незаконно. В настоящее время это актуальная проблема в Казахстане. По нотариальному согласию, граждане, не зная законов, передают третьим лицам», — пояснили в отделе образования Алмалинского района Алматы. «Ребенок же не может жить всю жизнь не у своих родителей. Меня называет мамой, папу — папой. Нужно узаконить эти документы, потому что скоро ребенку нужно будет идти в садик, потом в школу. Ребенок будет спрашивать: почему у меня одна фамилия, потом другая фамилия. Правильно?», — говорит женщина. За сделку и биологической матери, и той, которой она отдала ребенка, грозит тюремный срок, отмечается в сообщении.