В самозастройках десять фельдшерских пунктов открыли тоже без документов

Автор: Админ . 28.01.2017 11:36

«В новостройках Бишкека построено десять фельдшерско-акушерских пунктов, у которых нет правоустанавливающих документов, поэтому их до сих пор не могут принять на баланс», — сказал сегодня на заседании фракции «Кыргызстан» в Бишкекском городском кенеше директор столичного Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров.

«Есть ФАП, которые построены в 2002-м, в 2007 году, но до сих пор не оформили документы», — сказал он.

По его словам, работа в некоторых из них стопорится по разным причинам. Так, в жилмассиве «Мурас-Ордо», расположенном в 15 километрах от столицы, но административно относящемся к городу, здание ФАП построили на деньги спонсоров.

«Двухэтажный корпус возвели без согласования с нами. Они планировали, что первый этаж займет поликлиника, второй — детский сад, но нас об этом не информировали. У нас же ФАП располагаются в тех районах, где население превышает 6 тысяч человек и где можно посадить двух врачей», — сказал глава департамента.

Кубанычбек Кулбатыров рассказал о сложившейся неоднозначной ситуации. Департамент здравоохранения еще не принял здание на баланс, так как там нет воды и много недоработок строителей. В день учреждение посещают около 7 человек при норме 4 человека в час. Врач работает только до 14.00, так как две ставки положено при населении более 6 тысяч (население данной новостройки 4 тысячи 700 человек).

«Основная часть жителей работает в городе, и им удобно посещать врача вечером. А он после обеда уже уходит. Да и вечером ездить ему небезопасно, и только на дорогу специалист тратит 1,5 часа, а днем сидит без нагрузки. Спонсоры купили аппарат УЗИ и стоматологическое оборудование, но специалистов нет, и аппаратура тоже простаивает», — сказал Кубанычбек Кулбатыров.

К тому же, по его словам, здание фактически пустует. Из 16 имеющихся кабинетов в двухэтажном здании задействовано только четыре.

Глава фракции Таалай Сагынов предложил провести отельную встречу с участием местных жителей, вице-мэра и решить вопрос о дальнейшей судьбе ФАП в новостройке «Мурас–Ордо».

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