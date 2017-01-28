Вино высшего света. Что пьют в Кремле Автор: По материалам СМИ. 28.01.2017 11:24 Считается, что обитатели Кремля и те, кто вхож в высшие эшелоны власти, сродни небожителям, а их повседневность разительно отличается от быта простых смертных. До известной степени это так. С другой стороны, как и все люди, они едят и пьют, получая удовольствие от того и другого. Или не получая. МОСЛЕНТА продолжает изучать историю кремлевской кухни. На сей раз речь пойдет о вине. Во времена позднего СССР алкогольная карта кремлевских банкетов была достаточно стандартной. Более 80 процентов приходилось на долю водки и коньяка (армянского, грузинского или дагестанского). Вина было относительно немного, зато в Кремль поставлялись небольшие партии из Пуркари (Молдавия), Кахети (Грузия), Крыма, Краснодарского края. Речь далеко не всегда шла о продукции, изготовленной по спецзаказу. http://maxala.org/socium/49108-vino-vysshego-sveta-chto-pyut-v-kremle.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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