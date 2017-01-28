Автор: По материалам СМИ. 28.01.2017 11:21

Пока еще полностью не расследованы причины крушения самолета, отобравшего жизни 39 человек в окрестностях города Бишкека. Об этом сообщили члены Международной комиссии на пресс-конференции в городе Бишкеке. Заявления членов правительства, руководства аэропорта, турецкой компании как хозяина самолета выходят различными, диаметрально противоположными друг другу. Это вызывает подозрения у общественности. Мы проанализировали эти многоликие мнения, постарались развязать узел данной загадки.

Взаимоисключающие сведения

В настоящий момент три комиссии расследуют причины крушения Боинга турецкой авиакомпании АСТ, летевшего с грузом более 85 тонн рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул. Это – международная комиссия, государственная комиссия и депутатская комиссия Жогорку Кенеша. Высказано много взаимоисключающих мнений о цели приземления этого самолета в аэропорту «Манас». Вместе с тем находка в месте крушения электронных товаров с бумажными инструкциями на кыргызском, русском языке вызвала подозрения «наверняка товары прибыли в Кыргызстан».

Сразу же первый заместитель главы правительства Мухамметкалый Абылгазиев по данному поводу дал информацию журналистам, заявив, что самолет должен был приземлиться в аэропорту «Манас» для заправки топливом.

http://maxala.org/sosedstvo/49114-kyrgyzstan-neraskrytye-tayny-ruhnuvshego-samoleta.html