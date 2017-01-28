В Норвегии обвинили Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет

Автор: По материалам СМИ. 28.01.2017 11:15

Российских дипломатов в Норвегии обвинили в том, что они пытались повлиять на работу Нобелевского комитета, передает телекомпания NRK.

По ее данным, Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира за 2015 год президенту Украины Петру Порошенко. С этой целью была организована публикация письма, в котором киевские власти якобы запрашивают у американских дипломатов твердые гарантии по решению этого вопроса, из чего можно было сделать вывод, что США проталкивают идею о награждении украинского лидера.

Позже к новому директору Нобелевского института Олаву Ньельстаду явились для беседы двое российских дипломатов. Впоследствии оказалось, что один из них якобы еще является сотрудником Службы внешней разведки.

Все это было расценено в Норвегии как попытки оказать влияние на принятие решений о присуждении Нобелевской премии мира в контексте общей угрозы, которая, как утверждается на Западе, исходит от России, оказывающей «дестабилизирующее» воздействие на Украину, восточноевропейский регион, европейские институты.

Российское диппредставительство назвало эти обвинения «паранойей». Дипломаты заявляют, что сбор и анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями с партнерами является важной частью повседневной работы.

Премия мира за 2015 год была присуждена Квартету национального диалога в Тунисе за решающий вклад в строительство плюралистической демократии по итогам Жасминовой революции в 2011 году.

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