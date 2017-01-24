Подросток из Кыргызстана ограбил сверстников в Сургуте

Автор: Админ . 24.01.2017 20:47

В Сургуте (Россия) 16-летний подросток из Кыргызстана напал с ножом на сверстников и ограбил их. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, жертвами нападения стали двое подростков. Кыргызстанец отобрал у них 550 рублей.

«Обвиняемый является сиротой, в России пребывает незаконно, не имеет регистрации и постоянного места жительства, занимается бродяжничеством, нигде не учится и не работает. В течение нескольких месяцев находится в поле зрения правоохранительных органов в связи с нарушением миграционного законодательства. Учитывая несовершеннолетний возраст, парень на время рассмотрения вопроса его дальнейшего пребывания в РФ доставлялся в социальные учреждения, откуда трижды сбегал», – сообщили полицейские.

В отношении подростка возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 9 по 15 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2133
    Евро73.3246
    Российский рубль1.1624
    Казахский тенге0.2095

     

     