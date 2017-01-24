Долететь из Гонконга до Стамбула лайнер не мог, — эксперт МАК

Автор: Админ . 24.01.2017 17:14

«Экипаж «Боинга-747», разбившегося 16 января в районе международного аэропорта «Манас», получил погоду Бишкека и ответил, что он ее принял. Другой информации не было», — сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиакомитета (МАК) Леонид Каширский.

 По его словам, долететь из Гонконга до Стамбула лайнер не мог. «Он летел в Бишкек для дозаправки. Все зависит от груза: чем больше груза, тем меньше в самолете топлива», — сказал он.

«Пролив топлива был. Весь остаток, который был в самолете, конечно, остался в земле. Очень большая часть осталась в крыле. Мы его слили, исследовали. А все остальное осталось на месте. Там проведут санобработку», — добавил Леонид Каширский.

Он отметил, что разбившийся лайнер вез контейнеры с грузом. Взрывчатых веществ на борту не было.

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