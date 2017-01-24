Автор: Админ . 24.01.2017 17:12

Изучаются все версии крушения «Боинга-747» близ Бишкека, приоритетов нет. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

По его словам, изучаются и действия экипажа, и работа наземного оборудования, и той аппаратуры, что установлена на самолете.

На вопрос, исключили ли эксперты какие-то версии, Леонид Каширский ответил: «Все системы самолета по состоянию на сегодня были исправны, в том числе двигатель. А работоспособность системы захода на посадку изучается».

«Была ли вина экипажа? Мы не устанавливаем вину. Это устанавливает суд», — подчеркнул он.