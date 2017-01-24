Эксперт МАК: Весь груз на «Боинге-747» предназначался получателю в Стамбуле

Автор: Админ . 24.01.2017 17:10

«Могу однозначно заявить: весь груз на «Боинге-747», потерпевшем крушение в районе аэропорта «Манас» 16 января, предназначался для получателя в Стамбуле», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

 «Мы нашли все документы относительно груза. Назвать турецкие компании я не могу. Да нас это и не интересует», — сказал он.

Комментарии (2) на “Эксперт МАК: Весь груз на «Боинге-747» предназначался получателю в Стамбуле”

  1. Фрунзенец:
    24.01.2017 в 18:28

    Уж если сказал «А» то говори и «Б». Что за кампания получатель,все Карты на стол.

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  2. Читатель:
    24.01.2017 в 23:04

    Хорошо! Вот только зачем туркам инструкции на кыргызском языке? Кому предназначался груз в компетенцию МАК вообще-то не входит. Может половина груза предназначалась для Кыргызстана? Их дело другое-причина катастрофы! Что-то сомнительно он выступил. Народу нужна правда! Пусть даже и горькая! Уже политикой грязной пахнет.

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