Эксперт МАК: Весь груз на «Боинге-747» предназначался получателю в Стамбуле Автор: Админ . 24.01.2017 17:10 «Могу однозначно заявить: весь груз на «Боинге-747», потерпевшем крушение в районе аэропорта «Манас» 16 января, предназначался для получателя в Стамбуле», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский. «Мы нашли все документы относительно груза. Назвать турецкие компании я не могу. Да нас это и не интересует», — сказал он. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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