Эксперт МАК: Весь груз на «Боинге-747» предназначался получателю в Стамбуле
Автор: Админ . 24.01.2017 17:10
«Могу однозначно заявить: весь груз на «Боинге-747», потерпевшем крушение в районе аэропорта «Манас» 16 января, предназначался для получателя в Стамбуле», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.
«Мы нашли все документы относительно груза. Назвать турецкие компании я не могу. Да нас это и не интересует», — сказал он.
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Уж если сказал «А» то говори и «Б». Что за кампания получатель,все Карты на стол.
Хорошо! Вот только зачем туркам инструкции на кыргызском языке? Кому предназначался груз в компетенцию МАК вообще-то не входит. Может половина груза предназначалась для Кыргызстана? Их дело другое-причина катастрофы! Что-то сомнительно он выступил. Народу нужна правда! Пусть даже и горькая! Уже политикой грязной пахнет.