Одну из заселившихся в «Семетей» с Дач-СУ не выпускают из гостиницы — правозащитники

Автор: ИА «24.kg» . 24.01.2017 16:12

Жительницу поселка Дачи Су Адинай Жееналиеву не выпускают из гостиницы «Семетей».

 Как рассказала ИА «24.kg» одна из инициаторов сбора помощи семьям погибших и пострадавших Динара Аляева, Адинай Жееналиеву и другие семьи, испытывающие страх и шок после крушения самолета, доставили в гостиницу. Дети Жееналиевой до сих пор испытывают страх, с ними продолжают работать психологи.

«Дом Адинай не разрушен. Но в первые часы до приезда служб она бегала и помогала вытаскивать тела из-под обломков, укрывала своей одеждой тех, кто выжил. С ней пять дней после трагедии работали психологи. Мы сами настояли, чтобы ее увезти. Она никакой помощи не просила», — рассказывает.

По данным волонтеров, разного рода чиновники пытаются выселить Адинай из гостиницы, мотивируя это тем, что ее жилье не пострадало при крушении «Боинга-747».

Теперь Адинай Жееналиева решила сама покинуть гостиницу. Но ее не выпускают оттуда.

Женщину и ее детей решил приютить Первый детский хоспис. Однако его главу Динару Аляеву не пускают в гостиницу.

«Меня не впускают, чтобы ее забрать. А Адинай, наоборот, не выпускают», — рассказала Динара Аляева.

В «Семетее» поясняют, что гостиница ведомственная. Она числится на балансе Госкомитета по делам обороны. Чтобы туда зайти и выйти нужно… разрешение руководства ведомства.

Сейчас с Адинай Жееналиевой находятся два юриста из Правовой клиники «Адилет». Они помогут ей составить заявление о незаконных действиях сотрудников гостиницы.

От РЕДАКЦИИ

Мутная какая-то история… Она не просила помощи, но кто-то (кто это «мы»? ) настоял, чтобы ее увезли.

В гостиницу никого не пускают, но рядом с ней находятся два юриста, - которые, простите, как-то все же туда проникли! —  и науськивают ее писать заяву — на что? За то, что ее приютили?

Страх и шок люди будут ипытывать еще долго и психологическая помощь им потребуется минимум полгода. Но это не значит, что они должны жить в гостинице!

Мутят что-то эти «правозащитники»…

Комментарии (2) на “Одну из заселившихся в «Семетей» с Дач-СУ не выпускают из гостиницы — правозащитники”

  1. Чебурашка:
    24.01.2017 в 16:33

    Почему правозащитники сразу не приютили даму с детьми в Первом детском хосписе? История, действительно, мутная.

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    • КР:
      24.01.2017 в 23:16

      Страна у нас такая. Мутная. А в мутной, всем известно в чем, замечательно ловится….

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