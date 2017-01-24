В Кыргызстане жителей Джалал-Абада заставляют покупать умные счетчики

Автор: Админ . 24.01.2017 16:02

В Джалал-Абаде энергетики заставляют жителей приобретать умные счетчики за свой счет. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил его глава Кожобек Рыспаев.

Как рассказал заместитель главы Национального энергохолдинга Нурлан Сыдыков, каждая распредкомпания покупает счетчик самостоятельно.

Однако цены на них везде разные. К примеру, одна компания купила счетчик за $80, а другая — гораздо дороже. Энергетики рассматривают возможность закупать их по единой цене.

По информации депутата, в Джалал-Абаде жители вынуждены сами покупать приборы учета, несмотря на то что это должна делать распредкомпания.

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