Порошенко обвинил Россию в кибервойне против всего мира

Автор: По материалам СМИ. 19.01.2017 17:49

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия ведет глобальную кибер-войну против всего мира. Об этом он сказал в интервью Reuters.

«Идет глобальная кибервойна России против всего мира, тому имеется много свидетельств. Это глобальная угроза, и миру надо сообща бороться с этой угрозой», — цитирует агентство главу государства.

В начале января американские спецслужбы опубликовали совместный доклад. В документе утверждалось, что российские власти организовали в сети кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон ради победы республиканца Дональда Трампа. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.

В декабре 2016-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что хакеры из России пытались сорвать выплату социальных денежных пособий в стране. По его словам, «атаки были заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в РФ».

В июне 2016-го года указом Порошенко на Украине был создан Национальный координационный центр кибербезопасности. Создание нового органа объяснялось тем, что государственные ресурсы Киева ранее неоднократно подвергались кибератакам.

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